علي المرزوعي أول مواطن إماراتي عادي يحضر اجتماع الحكومة

القاهرة – (مصراوي)

حضر مواطن إماراتي، الأحد، اجتماع مجلس الوزراء أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان المواطن علي المزروعي اتصل بإذاعة عجمان، بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وتسببت شكوى المزروعي في 3 أبريل عبر الراديو، بإيقاف مذيع قلل من أهمية تلك الشكوى، ولم يتعامل باللياقة الكافية مع المتصل.

وحين بدأ المزروعي يشكو من ارتفاع الأسعار والغلاء، قاطعه المذيع نافياً صحة كلامه، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووجه حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير كافة احتياجات المواطن الذي اتصل بإذاعة عجمان بشكل فوري، وتلبية جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ونشر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتور عبد الخالق عبدالله عبر حسابه على موقع تويتر صورة للمزروعي وهو يحضر اجتماع الحكومة الإماراتية.

وكتب عبدالله على الصورة "علي المزروعي سيصبح أول مواطن عادي لا يحمل أي منصب رسمي أو صفة رسمية يحضر اجتماع مجلس الوزراء في تاريخ الإمارات ليسمع صوته ويحمل همه ويناقش شكواه مباشرة مع متخذ القرار واصحاب المعالي الوزراء. هنيئا له ولنا بدولة أسسها زايد".