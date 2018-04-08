إسرائيل ترفض التحقيق في مقتل صحفي فلسطيني على الحدود

تل أبيب/غزة- (د ب أ):

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان مطالب تنادي بالتحقيق في حادث مقتل صحفي فلسطيني خلال الاحتجاجات الحاشدة على الحدود مع قطاع غزة،

وقال ليبرمان، اليوم الأحد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إنها الحماقة المعتادة التي نعرفها".

وأضاف أنه ليس هناك اهتمام مماثل لإراقة الدماء الأسوأ كثيرا التي تشهدها سورية أو دول عربية أخرى، وقال: "لذلك يتعلق الأمر بنفاق محض".

وتعرّض الصحفي الفلسطيني، ياسر مرتجى، لإصابة قاتلة، أول أمس الجمعة، خلال تغطية صحفية للاحتجاجات على حدود إسرائيل مع قطاع غزة، وتوفى متأثرا بجراحة أمس السبت.

وبشكل إجمالي لقى 9 فلسطينيين حتفهم يوم الجمعة الماضي، وأصيب أكثر من 1300 شخص، أغلبهم نتيجة غاز مسيل للدموع.

وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في اسرائيل عن صدمتها تجاه مقتل مرتجى، وجاء في بيانها: "إننا نحث الجيش في المناطق التي يعمل بها صحفيون، على إظهار ضبط النفس". وطالبت الرابطة أيضا إجراءـ "تحقيق فوري ومنفتح حول هذا الحادث".

وأضاف ليبرمان: "لقد رأينا عشرات الحالات التي تنكّر فيها نشطاء حماس (الإسلامية الراديكالية) في زي مساعدين طبيين واستخدموا سيارات إسعاف، ورأينا صحفيا يقترب من الحدود ويستخدم طائرة بدون طيار- لن ندع مجالا للخطر".

وأشار إلى أنه تم تحذير الأشخاص بما فيه الكفاية قبل الاحتجاجات من الاقتراب من السياج الحدودي كي لا يعرضوا أنفسهم للخطر.