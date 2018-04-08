الحوثيون يُعلنون إطلاق صاروخ على موقع للجيش السعودي في عسير

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصارالله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ باليستي على موقع عسكري للجيش السعودي جنوب غرب المملكة.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن "القوة الصاروخية الموالية لهم أطلقت صاروخا من طراز (بدر1) على لواء الرادارات في خميس مشيط بمنطقة عسير".

ولم تصدر قوات التحالف أو الجيش السعودي أي تعليق حول هذا الصاروخ حتى الآن.

وصعّد الحوثيون من ضرباتهم الصاروخية باتجاه الأراضي السعودية مع انتهاء 3 أعوام منذ بدء عمليات التحالف العربي في اليمن، مشيرين إلى أن "التصعيد يأتي ردًا على استمرار جرائم العدوان (عمليات التحالف) في اليمن وفرض الحصار عليها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ 26 مارس 2015 ضد المسلحين الحوثيين في اليمن، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية بلاده.