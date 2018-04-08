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مسؤول سوري: بدء مفاوضات بين القوات الحكومية وجيش الإسلام في دوما

11:16 ص الأحد 08 أبريل 2018
مسؤول سوري: بدء مفاوضات بين القوات الحكومية وجيش الإسلام في دوما

جيش الإسلام

دمشق- (د ب أ):

أعلن مصدر رسمي سوري استسلام فصيل "جيش الإسلام" التابع للمعارضة السورية ورضوخه للتفاوض وطلب إنهاء العملية العسكرية على مواقعه في دوما.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، عن المصدر قوله إن "مسلحي جيش الاسلام طلبوا التفاوض من الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين".

واعتبر المصدر أن طلب التفاوض جاء بعد "العملية العسكرية الحاسمة" على مواقع المعارضة في دوما، وأن "الدولة السورية غير واثقة من جديتهم ولكنها وافقت على طلبهم في التفاوض من باب حرصها وحفاظها على الجيش وأرواح المختطفين".

وقصفت القوات الحكومية السورية، على مدار اليومين الماضيين، مواقع جيش الإسلام في دوما بالصواريخ والطيران بعد اتهامها له بقصف دمشق.

سوريا دوما جيش الإسلام المعارضة السورية

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