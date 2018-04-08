التلفزيون السوري: الحكومة تبدأ التفاوض مع جيش الإسلام في وقت لاحق الأحد

القاهرة (مصراوي)

ذكر التلفزيون السوري نقلا عن مصدر رسمي أن الحكومة ستبدأ التفاوض مع جماعة جيش الإسلام في وقت لاحق يوم الأحد بعد أن طلبت الجماعة المعارضة ذلك، حسبما أوردت رويترز.

وذكر المصدر "إرهابيو ما يسمى جيش الإسلام يطلبون التفاوض من الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين".

ولم يرد تعليق بعد من جيش الإسلام الذي يسيطر على دوما وهي آخر جيب للمعارضة في الغوطة الشرقية.

وقال عمال إنقاذ ومنظمة إغاثة طبية إن هجوما يزعم أنه بسلاح كيماوي على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الغوطة الشرقية أسفر عن مقتل العشرات.

ونفت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا شن أي هجمات كيماوية فور انتشار التقارير مساء السبت وقالت إن مقاتلي المعارضة في مدينة دوما في حالة انهيار وينشرون أنباء كاذبة.