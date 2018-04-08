 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم أوبر وكريم سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

التلفزيون السوري: الحكومة تبدأ التفاوض مع جيش الإسلام في وقت لاحق الأحد

11:12 ص الأحد 08 أبريل 2018
التلفزيون السوري: الحكومة تبدأ التفاوض مع جيش الإسلام في وقت لاحق الأحد

القاهرة (مصراوي)

ذكر التلفزيون السوري نقلا عن مصدر رسمي أن الحكومة ستبدأ التفاوض مع جماعة جيش الإسلام في وقت لاحق يوم الأحد بعد أن طلبت الجماعة المعارضة ذلك، حسبما أوردت رويترز.

وذكر المصدر "إرهابيو ما يسمى جيش الإسلام يطلبون التفاوض من الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين".

ولم يرد تعليق بعد من جيش الإسلام الذي يسيطر على دوما وهي آخر جيب للمعارضة في الغوطة الشرقية.

وقال عمال إنقاذ ومنظمة إغاثة طبية إن هجوما يزعم أنه بسلاح كيماوي على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الغوطة الشرقية أسفر عن مقتل العشرات.

ونفت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا شن أي هجمات كيماوية فور انتشار التقارير مساء السبت وقالت إن مقاتلي المعارضة في مدينة دوما في حالة انهيار وينشرون أنباء كاذبة.

التلفزيون السوري جيش الإسلام الحكومة السورية روسيا

الخبر التالى:

الحكومة السورية تقبل طلب تفاوض تقدم به مسلحو جيش الإسلام في دوما
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان