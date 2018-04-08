ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج ترامب إلى قتيل وستة مصابين

واشنطن (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شب بالطابق الخمسين من برج ترامب بمدينة نيويورك الأمريكية إلى قتيل واحد وستة مصابين.

وأعلنت سلطات الإطفاء بالولاية -حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الأحد- أن الحريق أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 67 عاما فيما تسبب في إلحاق إصابات طفيفة بستة من رجال الإطفاء، لافتة إلى أن أكثر من 44 وحدة إطفاء و190 رجل إطفاء تجاوبوا مع الحادث الذي لم يتم التوصل إلى سببه حتى الآن.

ونقلت الشبكة عن مفوض الإطفاء دانييل نيجرو أن الدخان انتشر بعدد من طوابق المبنى وأنه لم يتضح من الفحص إذا ما كان الحريق قد زحف إلى مقر سكن الرئيس ترامب الكائن بالبرج، مضيفا أن أفراد عائلته لم يتواجدوا بالبرج وقت وقوع الحريق.

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة إنه تم إطفاء الحريق رغم تصريحات المفوض نيجرو التي أفادت حينها أن الحريق ليس تحت السيطرة الكاملة بسبب انتشار الأدخنة بطوابق المبنى.

يشار إلى أن مقر مؤسسة الرئيس ترامب التجارية كائن بالطابق الـ26 من المبنى، وكان حريق قد شب بالمبنى ذاته في يناير الماضي أسفر عن إصابة شخصين بإصابات طفيفة.