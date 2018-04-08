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أمين اتحاد المصريين بالخارج: تهنئة السيسي للأقباط ترسخ مبدأ المواطنة

09:51 ص الأحد 08 أبريل 2018
أمين اتحاد المصريين بالخارج: تهنئة السيسي للأقباط ترسخ مبدأ المواطنة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الكويت (أ ش أ)

أكد الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج علاء سليم، أن تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء مصر من الأقباط في الخارج، تعمق وترسخ مبدأ المواطنة في الدولة المصرية، وتؤكد مدى الارتباط بين الدولة وأبنائها في الخارج.

وقال سليم – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الأحد، على هامش حفل الاستقبال الذى أقامته الكنيسة المصرية في الكويت للمهنئين بعيد القيامة المجيد – إن أعياد أقباط مصر، هي أعياد للوطن بأكمله، ليشهد التاريخ على تماسك نسيج الشعب المصري العظيم، ووحدته القوية التي تعتبر من أهم أركان قوة الدولة المصرية.

وأضاف أن "مصر في تاريخها القديم، احتضنت كل الديانات السماوية الثلاث، والدين الاسلامي الحنيف أوصى بأقباطها خيرا، والشعب المصري بدياناته المختلفة يعي تماما أن مصر فوق أحقاد، من يراهنون على فرقة أبناء الوطن الواحد".

وهنأ الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج أبناء مصر من الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربا عن أمله في أن يعيد الله هذه الأيام على الأخوة المسيحيين، وعلى المصريين جميعا بمزيد من التقدم والازدهار.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي علاء سليم الكويت عيد القيامة

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