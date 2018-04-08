وفاة فلسطيني أصيب برصاص إسرائيلي في الضفة قبل 6 أيام

رام الله (د ب أ)

توفي فلسطيني اليوم الأحد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية قبل ستة أيام، بحسب مصادر فلسطينية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في بيان صحفي إن محمد صبحي عنبر، 46 عاما، توفي خلال تلقيه العلاج في إحدى المشافي الإسرائيلية.

وذكر نادي الأسير أن عنبر كان أصيب في الثاني من الشهر الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي أمام حاجز "جبارة" العسكري قرب طولكرم، ثم تم اعتقاله ونقله للمستشفى للعلاج، محملا إسرائيل المسؤولية عن وفاته.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن القتيل حاول تنفيذ عملية طعن على الحاجز العسكري المذكور قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح.