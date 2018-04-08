ألمانيا تعتزم تعيين دبلوماسي كأول مفوض لمكافحة معاداة السامية

برلين (د ب أ)

تعتزم ألمانيا تعيين الدبلوماسي فيليكس كلاين كأول مفوض لمكافحة معاداة السامية ، بحسب ما ذكرته صحيفة "فيلت أم سونتاج".

وتم استحداث هذا المنصب في يناير الماضي بعد أن أصدر البرلمان الألماني قرارًا بفعل المزيد من أجل مكافحة معاداة السامية.

ورشح كلاين، الذي سيكون بمثابة نقطة اتصال بين الجماعات اليهودية والحكومة، لهذا المنصب من قبل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ومنظمات يهودية أخرى، وفقا للصحيفة.

ويعمل كلاين حاليا مبعوثا خاصا بوزارة الخارجية، حيث يتولى مسؤولية العلاقات مع المنظمات اليهودية الدولية، وتنسيق جهود الوزارة في مكافحة معاداة السامية.