وفاة شخص جراء حريق في برج ترامب بنيويورك

نيويورك (د ب أ)

توفي رجل في المستشفى متأثرا بجراحه الذي اصيب بها خلال حريق في برج ترامب بنيويورك، حسبما أكدت إدارة الإطفاء في نيويورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم العثور على الرجل مصابا بجروح خطيرة في الشقة الواقعة في الطابق الخمسين حيث اندلع الحريق.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إنه تم إغلاق الشوارع وسط مانهاتن للتعامل مع حريق ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقا.

وغردت إدارة الاطفاء في نيويورك على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن عناصر الإطفاء يكافحون الحريق ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وعادة ما يتم ارسال أكثر من 100 من رجال الإطفاء للتعامل مع هذا النوع من الحرائق.

ويمكن رؤية النيران والدخان المتصاعد من نوافذ الطابق الـخمسين من المبنى الواقع في جادة مانهاتن، في صورة نشرتها إدارة الإطفاء.

ويعتبر برج ترامب مجمع سكني وتجاري، ويضم منزلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك بالإضافة إلى مطاعم ومحلات تجارية.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء رجال الإطفاء إلى المبنى خلال الأشهر الأخيرة، حيث اندلع حريق صغير في يناير الماضي.