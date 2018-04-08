بعد تسليم نفسة للشرطة ..الاستعداد لترحيل الرئيس البرازيلي الاسبق ليبدأ فترة سجنه

ريو دي جانيرو (د ب أ)

من المقرر أن يتم ترحيل الرئيس البرازيلي الاسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل ليبدأ تنفيذ العقوبة التي تصل إلى السجن 12 عاما.

وعرضت قناة "جلوبو" التلفزيونية البرازيلية صورا لقافلة الشرطة ترافق لولا وهو في طريقه إلى مقر شرطة ساو باولو.

يذكر أن العشرات من انصار الرئيس الأسبق منعوا خروجه من مقر نقابة عمال المعادن حيث كان يقيم.

ووفقا لـ"جلوبو" فقد أقام العديد منهم سياجًا لمنع مغادرة سيارة لولا. لكنه غادر بعد أكثر من ساعتين في سيارات الشرطة.