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مقتل وإصابة 29 من فريق للهوكي في حادث مروع بكندا

01:29 ص الأحد 08 أبريل 2018
مقتل وإصابة 29 من فريق للهوكي في حادث مروع بكندا

مقتل وإصابة 29 من فريق للهوكي

مونتريال (د ب أ)
لقي 15 شخصا حتفهم جراء اصطدام شاحنة نقل بحافلة تقل فريقا من لاعبي الهوكي في وسط كندا، حسبما أكدت شرطة الخيالة الكندية الملكية مساء السبت.

وأضافت الشرطة أن 14 شخصا آخرين أصيبوا جراء الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى. ومازال بعضهم في حالة حرجة.

وكان على متن الحافلة 29 شخصا، من بينهم السائق، عندما وقع الحادث في الساعة الخامسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش ) في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط البلاد بالقرب من مدينة تيسدال.

ومن بين القتلى مدرب الفريق دارسي هوجان (41 عاما) وكابتن الفريق لوجان شاتز (20 عاما)، وفقا لما أوردته صحيفة "جلوب اند ميل" الكندية.
ولم تكشف الشرطة رسميا عن هوية القتلى.

وقال ضابط الشرطة كورتيس زابلوكي في مؤتمر صحفي بعد ظهر السبت إن السائق لم يصب بجروح.
وقال إن الشرطة تواصل التحقيق في سبب التصادم.

وكان اللاعبون وهم من فريق نادي هامبولت برونكوس الذين تتراوح أعمارهم على الأغلب بين 18 و 21 عاما، في طريقهم للعب مباراة في الهوكي.
وتحدث النادي عن "كارثة لا تصدق" في بيان.

وجاء في بيان للمشرف على الفريق كيفين جارينجر: "برونكوس في صدمة فيما نحاول التعامل مع خسارتنا الكبيرة".
وقدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعازيه.

وقال: "لا يمكنني تصور حالة هؤلاء الآباء وأشعر بالتعاطف مع كل الذين تضرروا جراء هذه الكارثة المروعة في هامبولت وخارجه".
كما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أنه تحدث إلى ترودو ليعرب عن تعازيه وداعيا "أن يكون الله معهم جميعًا!"

فريق الهوكي كندا تصادم شاحنة حافلة لاعبي الهوكي

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