المعارضة السورية تتهم دمشق بقصف دوما بالكيماوي وقتل العشرات (فيديو وصور)

تفاوت عدد القتلى جراء قصف النظام السوري لمدينة دوما بغاز الكلور السام، حيث أعلنت مصادر طبية السبت، مقتل 75 شخصًا في الهجوم الذي شنته قوات النظام، وسط تصعيد من دمشق للضغط على "جيش الإسلام" للانسحاب من آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت مصادر طبية، إن 75 "قتيلًا بينهم عائلات بأكملها أغلبهم من النساء والأطفال، قتلوا اختناقا في منازلهم والأقبية التي تأويهم من نتيجة الغارات الجوية بالغازات السامة الذي استهدف الأحياء السكنية في مدينة دوما".

وأضافت أن هجمات الغاز أسفرت أيضا عن "إصابة أكثر من 1000 شخص من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال" في دوما، التي استأنف النظام قصفها، الجمعة، بعد هدوء استمر لأكثر من أسبوع.

منظمة الخوذ البيضاء كتبت على حسابها بموقع تويتر: "حالات اختناق في صفوف المدنيين بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بغازات الكلور السامة".

وأضافت منظمة الدفاع المدني السوري، أن الغاز المنتشر في الغوطة الشرقية يقتل عائلات بأكملها أثناء اختبائها في أقبية المباني، مما رفع عدد القتلى إلى أكثر من 40 شخصًا".

ردّ دمشق على تلك الهجمات جاء سريعًا، حيث وصف مصدر رسمي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اتهام الحكومة السورية باستخدام تلك الأسلحة بـ"مسرحيات الكيماوي".

وقال المصدر "الجيش الذي يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أي نوع من المواد الكيماوية"، مضيفًا "لم تنفع مسرحيات الكيماوي في حلب ولا في بلدات الغوطة الشرقية".

وباتت قوات النظام تسيطر على 95% من الغوطة الشرقية، إثر هجوم عنيف بدأته في 18 فبراير، وعمليتي إجلاء خرج بموجبها عشرات آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين.

Scenes from #EasternGhouta, @SyriaCivilDefe teams working to evacuate the injured civilians following the renewed aerial bombardment on residential neighbourhoods in #Douma city. #Syria pic.twitter.com/TEmgSr2o6h