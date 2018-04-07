بوش الأب والابن يستقبلان "بن سلمان" في تكساس

بوش الأب والابن يستقبلان بن سلمان

مصراوي

استقبل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ونجله الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ولاية تكساس الأمريكية، السبت.

وكتب بوش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نرحب والرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة (بوش الابن) وجيمس بيكر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان في تكساس".

وأضاف في تغريدته، "إنها فرصة رائعة للاحتفال بالصداقة طويلة الأمد بين البلدين (السعودية وأمريكا)".

ونشر بوش الأب صورة تجمعه بولي العهد السعودي وبوش الابن، والأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، وجيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي في عهد بوش الأب.