 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أوبر وكريم سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

بوتين يعزي ألمانيا في ضحايا حادث الدهس العشوائي

11:51 م السبت 07 أبريل 2018
بوتين يعزي ألمانيا في ضحايا حادث الدهس العشوائي

موسكو (د ب أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للحكومة الألمانية، بعد حادث الدهس العشوائي الذي وقع اليوم السبت في مدينة مونستر غرب البلاد.

وعبر بوتين في برقية بعث بها إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن مشاطرته لهما الأحزان وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان رجل ألماني اقتحم بسيارة نقل صغيرة (فان)، حشدا من الناس بالحي التاريخي في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح حوالي عشرين آخرين، ثم أطلق النار على نفسه بعد ذلك، وفقا لما أفادت به الشرطة الألمانية.

واستبعدت الشرطة مبدئيا أن يكون الحادث نفذ على خلفية إرهابية.

فلاديمير بوتين حادث الدهس أنجيلا ميركل

الخبر التالى:

بوش الأب والابن يستقبلان "بن سلمان" في تكساس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان