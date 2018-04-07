بوتين يعزي ألمانيا في ضحايا حادث الدهس العشوائي

موسكو (د ب أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للحكومة الألمانية، بعد حادث الدهس العشوائي الذي وقع اليوم السبت في مدينة مونستر غرب البلاد.

وعبر بوتين في برقية بعث بها إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن مشاطرته لهما الأحزان وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان رجل ألماني اقتحم بسيارة نقل صغيرة (فان)، حشدا من الناس بالحي التاريخي في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح حوالي عشرين آخرين، ثم أطلق النار على نفسه بعد ذلك، وفقا لما أفادت به الشرطة الألمانية.

واستبعدت الشرطة مبدئيا أن يكون الحادث نفذ على خلفية إرهابية.