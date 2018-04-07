أنصار لولا دا سيلفا يمنعونه من تسليم نفسه للشرطة

ريو دي جانيرو (د ب أ)

منع مؤيدو الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، الرئيس الأسبق من تسليم نفسه للشرطة.

وسد مئات من أنصار لولا الطريق أمام سيارته بعد أن غادر مقر نقابة عمال الصلب في ساو باولو.

ثم خرج لولا من السيارة وعاد إلى المبنى.

وكان دا سيلفا 72 عامًا، قال في وقت سابق إنه سينصاع لمذكرة توقيف حال صدورها، بعد أن تخلف عن الموعد النهائي الذي ورد في أمر اعتقال سابق.