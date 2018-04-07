 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أوبر وكريم سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

قتلى وجرحى في تصادم حافلتين لنقل العاملات بتونس

11:45 م السبت 07 أبريل 2018
قتلى وجرحى في تصادم حافلتين لنقل العاملات بتونس

ارشيفية

تونس (د ب أ)

لقيت عاملتان مصرعيهما وأصيبت أكثر من 80 آخرين بجروح اليوم السبت، في حادث تصادم بين حافلتين لنقل عاملات في تونس.

ووقع الحادث صباح اليوم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير، حينما اصطدمت حافلتان مخصصتان لنقل عاملات في مصنع للنسيج.

وقالت وزارة الصحة، إن اثنتين من العاملات توفيتا على الفور بينما نقلت 84 حالة تعرضن لجروح وإصابات إلى المستشفيات الجهوية بالولاية.

وذكر المدير الجهوي للصحة، أن أغلب العاملات غادرن المستشفيات، بينما تم الاحتفاظ بما لا يقل عن 10 حالات بينهم أربع نساء حوامل حالتهن مستقرة.

مصرع تصادم تونس

الخبر التالى:

أنصار لولا دا سيلفا يمنعونه من تسليم نفسه للشرطة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان