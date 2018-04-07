قتلى وجرحى في تصادم حافلتين لنقل العاملات بتونس

تونس (د ب أ)

لقيت عاملتان مصرعيهما وأصيبت أكثر من 80 آخرين بجروح اليوم السبت، في حادث تصادم بين حافلتين لنقل عاملات في تونس.

ووقع الحادث صباح اليوم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير، حينما اصطدمت حافلتان مخصصتان لنقل عاملات في مصنع للنسيج.

وقالت وزارة الصحة، إن اثنتين من العاملات توفيتا على الفور بينما نقلت 84 حالة تعرضن لجروح وإصابات إلى المستشفيات الجهوية بالولاية.

وذكر المدير الجهوي للصحة، أن أغلب العاملات غادرن المستشفيات، بينما تم الاحتفاظ بما لا يقل عن 10 حالات بينهم أربع نساء حوامل حالتهن مستقرة.