الحوثيون: مقتل عشرات الجنود السودانيين في كمين باليمن

مصراوي

قُتل عشرات من الجنود السودانيين، ليل الخميس الجمعة، في كمين نصبه الحوثيون قرب مدينة ميدي في اليمن، حسبما صرحت مصادر عسكرية لوكالة "فرانس برس"، وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، اليوم السبت،

وقالت المصادر العسكرية للوكالة، إن الجنود قتلوا في عمليات "قنص المتمردين الحوثيين لهم وباستخدام عبوات ناسفة أيضا".

وقال ضابط ميداني إن الحوثيين "استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية، ما جعلها في مرمى نيرانهم".

وينتشر مئات الجنود السودانيين في اليمن ضمن التحالف العربي الذي بدأ تدخله بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في هذا البلد الفقير.

ولم يتسن للوكالة الحصول على تعليق من التحالف العربي والسلطات السودانية.