السلطات الألمانية لم تتعرف على هوية قتيلي حادث مونستر

مونستر (د ب أ)

لم تتمكن شرطة مدينة مونستر غربى ألمانيا حتى مساء اليوم السبت، من التعرف على هوية الشخصين اللذين قتلا مع الجاني في حادث دهس بالحي القديم في المدينة وقع بعد ظهر اليوم.

ولم تعط الشرطة أية بيانات حتى الآن عن الشخصين القتيلين، حيث قالت متحدثة باسمها إنه ليس لديها معلومات عن هذا الشأن.

وكان رجل داهم بسيارة نقل صغيرة (فان)، مجموعة من الأشخاص بالحي التاريخى في المدينة، وقتل اثنين ثم أطلق النار على نفسه داخل السيارة وفقا لما أعلنته الشرطة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن هذا القاتل العشوائي يبلغ من العمر 48 عامًا وألماني الجنسية.

واستبعدت الشرطة مبدئيا وجود خلفية إرهابية وراء الحادث، وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن من المحتمل أن يكون الجاني فاعلا منفردا يعاني اضطرابات نفسية.