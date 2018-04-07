ترامب يطالب الصين بالحد من التجارة "غير النزيهة"

القاهرة - (مصراوى):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الصين بالحدّ من التجارة التي وصفها بـ" غير النزيهة"، منتقدًا اختلال التوازن التجاري بين بلاده وبكين على مدار 40 سنة.

وكتب ترامب، على تويتر: "الولايات المتحدة لم تحقق فائضا تجاريا إيجابيا مع الصين على مدار 40 سنة، وعلى الصينيين الحد من التجارة غير النزيهة وإزالة الحواجز وفرض الرسوم على الأساس المتبادل فقط".

وأضاف: "الولايات المتحدة تخسر 500 مليار دولار سنويّاً، وكانت تخسر المليارات من الدولارات لعقود"، مؤكّداً أنّ "ذلك لا يمكن أن يستمر".

وتابع بالقول: "إن ذلك لا يمكن أن يستمر".

وتزايدت المخاوف مؤخرا، لاسيما بين مستثمرين من اندلاع حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

والأحد الماضي فرضت الصين تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25 بالمائة على 128 منتجا أمريكيا.

جاء ذلك، ردا على إقرار الولايات المتحدة، مارس الماضي، مرسوماً يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية، وقيودًا استثمارية على الصين قد تبلغ 60 مليار دولار.

وفي 23 مارس الماضي، تقدمت واشنطن بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين، واتهمت بكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للأمريكيين.