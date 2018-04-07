مفوضية الانتخابات الماليزية تؤكد تلقيها إخطارًا بحل البرلمان

كوالالمبور (د ب أ)

أكدت مفوضية الانتخابات في ماليزيا لوسائل الإعلام اليوم السبت، أنها تلقت إخطارًا بحل البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

ولم تحدد المفوضية بعد تواريخ محددة للانتخابات العامة.

وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق حل البرلمان، وهي خطوة تبكر الموعد النهائي للانتخابات العامة المقبلة في البلاد من 24 أغسطس إلى أوائل يونيو.

وستكون الانتخابات القادمة اختبارًا رئيسيا لرئيس الوزراء الذي نفى ارتكاب أي مخالفات بعد اتهامه بالفساد.

وسيترشح عبد الرزاق للانتخابات أمام مهاتير محمد 92 عامًا رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، والذي حكم لأكثر من عقدين بين عامي 1981 و 2003.

وكان مهاتير وأنور إبراهيم، وهو زعيم معارض سابق آخر، خططا للعودة في إطار ائتلاف، وأقيل أنور أثناء عمله نائبا لمهاتير ويسعى للحصول على عفو ملكي بعد سجنه بتهم الفساد واللواط.