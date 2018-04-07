نجلا دونالد ترامب حضرا حفل زفاف ابنة رجل أعمال كبير في دبي

واشنطن - (أ ف ب):

حضر دونالد ترامب الابن وشقيقه ايريك ترامب النجلان الاكبران للرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس 05 أبريل 2018 في دبي حفل زفاف ابنة قطب العقارات حسين سجواني الذي نشر الجمعة على حسابيه في تويتر وانستغرام صورا لهما.

وسجواني هو رئيس مجلس ادارة مجموعة "داماك" التي تعد من أكبر الشركات العقارية في الشرق الاوسط.

وكتب سجواني على حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي "سعدت بالامس باستضافة اصدقائي الاعزاء وشركائي دونالد ترامب جونيور وايريك ترامب في مناسبة خاصة جداً لعائلتي حيث كنّا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة".

و"داماك" التي تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في دبي في فبراير 2017، بعد شهر من تولي ترامب الرئاسة.

وتشير تقديرات الى ان ثروة سجواني الذي يملك 72 في المئة من "داماك" تصل الى 5.2 مليار دولار