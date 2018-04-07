طائرات مدنية أمريكية وأوروبية "لنقل أسلحة ومرتزقة للأسد"

(بي بي سي):

كشف تحقيق استقصائي لرويترز أن السلطات الروسية تستخدم طائرات مدنية أمريكية وأوروبية مملوكة لشركات وسيطة في أوكرانيا ودول أخرى لإرسال عتاد عسكري ومرتزقة لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي دخلت عامها السابع.

ويسلط التحقيق الضوء على ثغرات في منظومة العقوبات الأمريكية الدولية المفروضة على الشركات والكيانات التي تتعامل مع أفراد ومسؤولين سوريين وإيرانيين وجنسيات أخرى.

وخلص التقرير، المستند على وثائق ومعلومات حصلت عليها "رويترز" من أطراف عدة، وايضا على معلومات وبيانات تتقصى خط سير الطائرات المدنية، إلى أن الطائرات تنطلق من مطار بروسيا اسمه "روستوف"، غير مسجل، وعن طريق شركة "شام وينغز" السورية المشمولة بقائمة العقوبات الأمريكية.

وبحسب تحقيق رويترز، فإن الطائرات تهبط في وقت متأخر من الليل إما في مطار دمشق أو اللاذقية حيث توجد قاعدة عسكرية روسية.

وتقول السلطات الروسية إنها لا تستخدم أي طائرات مدنية لنقل أسلحة أو عتاد عسكري للحكومة الروسية، وإن الدور الروسي في روسيا مقتصر فقط على الغارات الجوية وتدريب الجيش السوري بمساعدة عدد قليل للغاية من القوات الخاصة الروسية.