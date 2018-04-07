العثور على رفات ثلاثة أطفال غرب طرابلس

طرابلس (د ب أ)

عثرت الشرطة الليبية ظهر اليوم السبت، على رفات ثلاثة أطفال (ولدان وبنت)، هم أبناء رجل الأعمال الليبي "رياض الشرشاري"، الذين تم اختطافهم وهم في طريقهم إلى المدرسة في ديسمبر 2015، بعد إطلاق النار على السائق الخاص بهم، وظلّ مصيرهم مجهولاً.

وبحسب جهاز المباحث الجنائية "فرع الغربية"، فقد أشارت التحقيقات إلى مقتل الأطفال (عبد الحميد، وذهب، ومحمد) ودفنهم في غابة البراعم جنوب مدينة "صرمان" الساحلية والواقعة نحو 70 كيلو متراً غرب طرابلس.

وقال رئيس المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية "علي بنيني" في تصريحات صحفية: إن الطب الشرعي أظهر وفاة الأطفال منذ سنتين على الأقل، وإن اكتشاف موقع رفات الأطفال جاء بعد التحقيقات التي أُجريت مع "النمري المحجوبي" أحد أفراد العصابة التي قامت باختطاف الأطفال ومساومة والدهم بمبلغ كبير من المال.

وكان جهاز المباحث الجنائية "فرع الغربية" قد تمكن في مارس الماضي من القبض على "النمري المحجوبي" وقتل أشقاؤه (أفراد عصابته) في عملية مداهمة أدّت لإزاحة الستار عن قضية اختطاف وقعت في المنطقة الغربية من ليبيا.