"جبهة التحرير الوطني" يطالب بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة

الجزائر (د ب أ)

طالب حزب جبهة التحرير الوطني - الذي يملك الأغلبية في البرلمان الجزائري - اليوم السبت، رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بالترشح لولاية رئاسية خامسة.

وتولى بوتفليقة الذي يبلغ من العمر 81 عاما، سدة الحكم في الجزائر عام 1999.

وتقام الانتخابات الرئاسية في الجزائر، في مايو 2019.

وقال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال الاجتماع بالهيئة التنسيقية للحزب اليوم: "نطالب بالاستمرارية في مهمة فخامة الرئيس مثلما بدأها سنة 1999، الكلمة الأخيرة له، بصفتي كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، أتحمل مسؤوليتي، وسأكون الناطق باسم كل المناضلين والمواطنين الذين عبروا عن رغبتهم وآمالهم في أن يواصل الرئيس مهمته مع الحزب العتيد، العمود الفقري للدولة".

وأكد ولد عباس، أن حزب جبهة التحرير الوطني، لن يقبل بأي مرشح أخر غير الرئيس بوتفليقة، للاستحقاق الرئاسي المقبل. كما كشف أن اللجنة المركزية للحزب ستجتمع قبل شهر رمضان، من أجل صياغة بيان مطالبة الرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة.

يُذكر أن بوتفليقة هو الرئيس الفخري لحزب جبهة التحرير الوطني.