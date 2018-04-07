عمدة مدينة مونستر: خلفيات الحادث غير معلومة

مونستر (د ب أ)

أعلن عمدة مدينة مونستر الألمانية ماركوس ليفي، أن خلفيات حادث الدهس الذي وقع بالمدينة اليوم السبت غير معلومة.

وقال ليفي اليوم أمام الصحفيين: "مونستر كلها تشعر بالحزن بسبب هذه الحادثة الفظيعة، ونحن نتعاطف مع ذوي الضحايا، كما نتمنى للجرحى شفاء عاجلا".

وقدم ليفي الشكر لقوات الأمن على ما قامت به.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن عدد القتلى وصل إلى أربعة أشخاص، من بينهم الجاني المحتمل الذي كان يقود سيارة فان صغيرة داهم بها مجموعة من البشر كانوا بالمدينة القديمة في مونستر.