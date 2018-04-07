مصادر: منفذ حادث دهس مونستر ربما يكون مضطربًا نفسيًا

مونستر (د ب أ)

ذكرت دوائر مسؤولة لوكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم السبت، أن الجاني في حادث دهس حشد من المواطنين في مونستر غرب ألمانيا، يمكن أن يكون مضطربا نفسيا، ونفذ الحادث من تلقاء نفسه.

وعثرت السلطات على أدلة تثبت أنه ألماني الجنسية، قام بالحادث بمفرده دون مساعدة من أحد.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية صرحت بأن عدد القتلى وصل إلى أربعة أشخاص من بينهم المشتبه في قيامه بالجريمة، بالإضافة إلى 30 مصابًا.

وقاد الرجل سيارة فان صغيرة، واقتحم بها حشدًا من الأشخاص بأحد شوارع المدينة.

ولم تتمكن المتحدثة باسم الشرطة من إضافة تفاصيل أخرى بناء على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية