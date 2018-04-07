مصرع جنديين أمريكيين بعد تحطم مروحيتهما في "كنتاكي"

مصراوي

لقي جنديان أمريكيان مصرعهما، بعدما تحطمت مروحيتهما خلال تدريبات عسكرية في "فورت كامبل" بولاية كنتاكي، وفقًا لما أكده مسؤولو الجيش الأمريكي اليوم.

وقالت قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن الجنود أعضاء في الفرقة 101 المحمولة جوًا، ووقع الحادث مساء أمس الجمعة، حينما تحطمت مروحية تابعة للجيش من طراز "AH-64E Apache".

وقال المسؤولون، إن أسماء المتوفين لن يتم إعلانها إلا بعد مرور 24 ساعة من استكمال إخطار أقاربهما.

وأوضحت القناة، أن الطاقم كان يجري تدريبات روتينية في وقت الحادث، ولم يكن هناك ضحايا آخرون، فيما استجاب أفراد خدمات الطوارئ والحرائق في فورت كامبل على الفور بعد إبلاغهم بالحادث.