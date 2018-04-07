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في صور.. قتلى وجرحى في عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية

06:55 م السبت 07 أبريل 2018
في صور.. قتلى وجرحى في عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية

حادث الدهس بمدينة مونستر الألمانية

بون/ ألمانيا – (دويتشه فيله):
قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة.

قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

حادث الدهس بمونستر الألمانية

العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

حادث الدهس بألمانيا

الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

الشرطة الألمانية

مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

هجوم مونستر بألمانيا

هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.

هجوم مونستر

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ضحايا الدهس حادث الدهس هجوم مونستر الشرطة الألمانية

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