في صور.. قتلى وجرحى في عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية

بون/ ألمانيا – (دويتشه فيله):

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة.

قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.