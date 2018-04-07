الشرطة الألمانية تدرس إمكانية وجود جناة آخرين في حادث مونستر

مونستر (د ب أ)

قالت الشرطة الألمانية، إن هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد سيارة فان صغيرة ودهس بها حشدا من الأشخاص بأحد شوارع مدينة مونستر غربى البلاد، وأنهما قفزا من السيارة ولاذا بالفرار عقب عملية الدهس التي جرت اليوم السبت.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة اليوم السبت، أن هذا الأمر غير مؤكد وتتم دراسته حاليا.

من جهة أخرى قالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على شىء مثير للشكوك داخل السيارة إلا أنها لم تبين طبيعته.