مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين في عملية دهس بألمانيا.. وانتحار منفذها

مصراوي

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، في حادث دهس استهدف مجموعة من المارة غربي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن سيارة صدمت حشدًا من الناس في مدينة مونستر الألمانية، ولاحقًا أكدت الشرطة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وقوع العملية، وأكدت انتحار منفذها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الشرطة الألمانية قولها: "إن عدداً من الأشخاص قتلوا في الهجوم من بينهم المهاجم على الأرجح"، كما نقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن المهاجم أطلق النار على نفسه.

وقال مصدر أمني إنه لا يمكن استبعاد أن يكون الحادث هجومًا متعمدًا.

ورغم تأكيدها الحادث، فإن الشرطة الألمانية لم تعط مزيداً من التفاصيل عن طبيعته ولا عن عدد الضحايا، واكتفت بالقول إنها متواجدة بالمكان وإن الوضع غير واضح.

ودعت الشرطة السكان إلى تجنب "التكهنات" حول الحادث، والمنطقة التي وقعت بها عملية الدهس.

وكتبت الشرطة على "تويتر" أن هناك انتشاراً واسعاً لأفرادها عند مطعم كيبنكرل، مضيفة "برجاء تجنب المنطقة المحيطة بالمطعم ونحن متواجدون في المكان".