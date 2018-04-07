حزب العمال الكردستاني: مقتل 12 جنديا تركيا شمالي العراق

أربيل (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري تابع لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق اليوم السبت، مقتل 12 جندياً تركياً شمال محافظة أربيل 350 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن" مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شنوا هجوما على أحد مواقع للجيش التركي في منطقة خواكرك التابعة لناحية سيدكان الحدودية، 180 كلم شمال أربيل، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر من الجيش التركي".

وأضاف المصدر، أن "مسلحي حزب العمال نفذوا عملية هجومية أخرى ضد الجيش التركي في منطقة لولان التابعة لمنطقة سيدكان اليوم، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وكان مصدر كردي قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم أمس الجمعة، إن الجيش التركي توغل لمسافة 20 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية شمال محافظة أربيل، حيث مواقع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.