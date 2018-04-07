 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أوبر وكريم سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

حزب العمال الكردستاني: مقتل 12 جنديا تركيا شمالي العراق

06:20 م السبت 07 أبريل 2018
حزب العمال الكردستاني: مقتل 12 جنديا تركيا شمالي العراق

ارشيفية

أربيل (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري تابع لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق اليوم السبت، مقتل 12 جندياً تركياً شمال محافظة أربيل 350 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن" مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شنوا هجوما على أحد مواقع للجيش التركي في منطقة خواكرك التابعة لناحية سيدكان الحدودية، 180 كلم شمال أربيل، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر من الجيش التركي".

وأضاف المصدر، أن "مسلحي حزب العمال نفذوا عملية هجومية أخرى ضد الجيش التركي في منطقة لولان التابعة لمنطقة سيدكان اليوم، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وكان مصدر كردي قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم أمس الجمعة، إن الجيش التركي توغل لمسافة 20 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية شمال محافظة أربيل، حيث مواقع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.

حزب العمال الكردستاني العراق تركيا

الخبر التالى:

مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين في عملية دهس بألمانيا.. وانتحار منفذها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان