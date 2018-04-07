الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصرًا من الحوثيين في مأرب

صنعاء (د ب أ)

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل 30 عنصرًا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب 173 كيلو مترًا شمال شرق صنعاء.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين "إثر محاولة تسلل مليشيا الحوثي إلى مواقع الجيش في جبهة صرواح غربي المدينة، إلا أنها تلقت ضربات موجعة على يد رجال الجيش".

وأضاف البيان، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بخمس غارات جوية مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي "وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح".

في غضون ذلك، ذكر البيان أن مدفعية الجيش شنت كذلك قصفًا مكثفا استهدف مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي بذات المنطقة، مخلفاً خسائر مادية في صفوفهما.

وحتى الآن لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا الأمر.

وتعتبر مديرية صرواح أهم معاقل الحوثيين في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية على معظم أجزاء المحافظة.