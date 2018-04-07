ألمانيا: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 30 آخرين في حادث دهس بمونستر

مونستر- (د ب أ):

صرحت الشرطة الألمانية بمدينة مونستر، بأن حادث الدهس الذي وقع، اليوم السبت، في المدينة، أدى إلى جرح ثلاثين شخصًا ومقتل الكثيرين، بعد اقتحام سيارة فان صغيرة لحشد من الناس هناك.

وأضاف متحدث باسم الشرطة، اليوم، أن عدد القتلى لا يمكن التأكد منه بصورة يقينية حاليًا.

وكانت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر أعلنت عن مقتل منفذ هجوم الدهس الذي استهدف حشدًا من الأشخاص في المدينة، مؤكدة أن منفذ الهجوم انتحر.