الشرطة الألمانية: انتحار منفذ حادث الدهس في مدينة مونستر

مونستر (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر، اليوم السبت، مقتل منفذ هجوم الدهس الذي استهدف حشدًا من الأشخاص في المدينة وأسفر عن مقتل وإصابة العديد.

وأكدت الشرطة أن منفذ الهجوم انتحر.

وكانت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر، دعت المواطنين، اليوم السبت، إلى تجنب المنطقة التي وقعت بها حادثة دهس أسفرت عن سقوط عدد من القتلى .

وكتبت الشرطة على تويتر أن هناك انتشار واسعا لأفرادها عند مطعم كيبنكرل، وأضافت : " برجاء تجنب المنطقة المحيطة بالمطعم ونحن متواجدون في المكان".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، علمت قبل وقت قصير من دوائر جنائية، أن الحادثة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.