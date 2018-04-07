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الشرطة الألمانية تدعو المواطنين إلى تجنب منطقة الدهس

05:09 م السبت 07 أبريل 2018
الشرطة الألمانية تدعو المواطنين إلى تجنب منطقة الدهس

الشرطة الألمانية

مونستر- (د ب أ):

دعت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر، المواطنين، اليوم السبت، إلى تجنب المنطقة التي وقعت بها حادثة دهس أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

وكتبت الشرطة على "تويتر"، أن هناك انتشارًا واسعًا لأفرادها عند مطعم كيبنكرل، وأضافت: "برجاء تجنب المنطقة المحيطة بالمطعم، ونحن موجودون في المكان".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد علمت قبل وقت قصير من دوائر جنائية أن الحادثة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.

الشرطة الألمانية حادث دهس ألمانيا

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الشرطة الألمانية: انتحار منفذ حادث الدهس في مدينة مونستر
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