مقتل عدة أشخاص في عملية دهس غربي ألمانيا

مونستر- (د ب أ):

قامت سيارة في ألمانيا، اليوم السبت، بدهس تجمع لأشخاص في مدينة مونستر غربي البلاد، ما أوقع عددًا من القتلى، وذلك وفقاً لما صرحت به دوائر جنائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم .

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا ذكرت أن الشرطة انتشرت بشكل كبير في مدينة مونستر غربي البلاد، مع انتشار قوات الإنقاذ أيضًا، وذلك بعد أن صدمت سيارة تجمعاً لأشخاص جالسين.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "فستفيليشه ناخريشتن" الألمانية المحلية.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هناك عملية انتشار أمني كبيرة، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت المتحدثة، إلى أن سيارات الإنقاذ والإطفاء وسيارات الشرطة موجودة في قلب المدينة.