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مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين

04:29 م السبت 07 أبريل 2018
مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين

مبنى وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- ( د ب أ):

أعربت مصر عن إدانتها لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان صحفي اليوم السبت ، "على رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وطالبت المجتمع الدولي بـ "العمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن باقي الحقوق التي أٌقرتها الشرعية الدولية".

وكان 10 فلسطينيين بينهم مصور صحفي قتلوا أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وقتل 29 فلسطينيا وأصيب نحو 3 آلاف آخرين خلال تظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل منذ 30 من الشهر الماضي في إطار "مسيرات العودة" الشعبية.

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