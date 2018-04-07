مقتل 30 مسلحا خلال الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان

ننجارهار- (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، اليوم السبت، أن 30 مسلحا على الأقل قتلوا خلال عمليات نفذتها قوات الأمن الوطني الافغانية في الساعات الـ24 الماضية في أجزاء مختلفة من البلاد، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم.

وأضاف البيان أن العمليات جرت في أقاليم ننجارهار وغزني وأوروزجان وهيرات وفرح وبادغيس وفارياب وباداخشان وهلمند.

وخلال العمليات، أصيب أربعة متمردين وتم اعتقال مشتبه به أيضا، حسب الوزارة.

ولم تكشف الوزارة عن المزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، نشب اشتباك منفصل بين رجال شرطة وطالبان في إقليم زابول، مما أسفر عن مقتل أربعة رجال شرطة على الاقل، حسب مسؤولين محليين اليوم السبت.

واندلع الاشتباك بين طالبان والشرطة في الساعة الثالثة صباح اليوم في منطقة أرغنداب، عندما هاجمت مجموعة من طالبان نقطة تفتيش تابعة للشرطة، حسب المسؤولين المحليين.

وقال أمير جان ألكوزاي، حاكم منطقة أرغنداب أن طالبان تكبدت أيضا ضحايا في الاشتباك وتم اعتقال اثنين من أعضاء طالبان.

غير أنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن الضحايا في صفوف طالبان.

ولم يصدر تعليق على الحادث من جانب حركة طالبان التي تستهدف قوات الامن ومواقع حكومية في البلاد.