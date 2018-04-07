سي إن إن: ترامب يستعد لمقابلة المحقق الخاص مولر

كتبت- هدى الشيمي:

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في اتخاذ بعض الخطوات للاستعداد لإجراء مقابلة مُحتملة مع روبرت مولر، المحقق الخاص الذي أوكلت إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في مزاعم تورط روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

ونقلت الشبكة الأمريكية، في تقرير حصري نُشر أمس السبت، عن مسؤول في البيت الأبيض وأشخاص مُطلعين على الأمر، أن فريق الرئيس الأمريكي يكثف مباحثاته ومناقشته حول ما إذا كان سيسمح لمولر باستجواب ترامب.

وأكد مصدر أن جهود فريق ترامب القانوني في هذا الشأن ما زالت في مراحلها الأولى، موضحًا أن الاستعدادات تقوم على أن يستجوب مولر ترامب بشأن مواضيع مُحددة.

حسب سي إن إن، فإن ترامب لم يوافق بشكل رسمي على الخضوع للاستجواب، إلا أن الأخبار المتداولة عن الاستعدادات الأولى للاجتماع تشير إلى موافقته المبدئية للتحدث مع المحقق الخاص، رغم قلق أشخاص مُقربين للرئيس الأمريكي من أن هذه المقابلة قد تزيد موقفه سوءً.

بيد أن تي كوب، مُحامي البيت الأبيض، وجاي سكيولو، المدعي العام الخاص بالرئيس، رفضا التعليق على الأمر.

وأعرب ترامب، في يناير الماضي، عن استعداده للاستجواب أمام مولر، وقال ترامب إنه "يتطلع" للقاء مولر في إطار التحقيق الجاري، موضحا أنه يتوقع أن يحدث ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وقال ترامب، في البيت الأبيض، إنه يُفضل عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.

كما أكد الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا أن أفراد حملته الانتخابية لم تتواصل مع الروس، ولم يحدث أي تواطؤ على الإطلاق.

وكانت المخابرات الأمريكية، قد خلصت بالفعل إلى أن موسكو حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس ترامب، على الرغم من نفي روسيا ذلك، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).