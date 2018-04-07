السفير الألماني في ليبيا يزور طرابلس الأربعاء المقبل

طرابلس- (د ب أ):

يقوم السفير الألماني في ليبيا "كريستيان بوك" بزيارة للعاصمة طرابلس يوم الأربعاء المقبل قادماً من مقر إقامته في تونس.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إنه من المنتظر أن تدوم زيارة السفير الألماني، غير المعلن عنها حتى الآن، لأسبوع واحد، في خطوة لم يقم بها السفير الذي غالباً ما تدوم زياراته إلى ليبيا ليوم أو يومين.

وحسب المصادر، يقوم وفد دبلوماسي وأمني ألماني بعد غد الاثنين بزيارة طرابلس، لبحث الأماكن التي سيزورها السفير والشخصيات التي سيلتقي بها.

ومن المنتظر، وفقا للمصادر ، أن يعقد بوك عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائبه فتحي المجبري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ، وسيقوم أيضاً بزيارة مقر المفوضية العليا للانتخابات وحرس السواحل الليبي وعِدّة مراكز للهجرة غير الشرعية وسيلتقي مسؤولين هناك، كما سيلتقي بشخصيات عديدة "عسكرية وأمنية وشرطية".

يذكر أن أغلب السفراء والقائمين بالأعمال لدى ليبيا يمارسون مهامهم من دولة تونس المجاورة بعد اندلاع اعمال عنف بين الميليشيات في ليبيا عام 2014، ويستثنى من ذلك "أوروبياً" سفير إيطاليا المقيم في طرابلس "جوزيبي بيروني"، وسفراء عِدّة دول غير أوروبية.