تقرير: عدد كبير من الإسلاميين الخطيرين أمنيًا تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

تقدم نحو 25% من الإسلاميين، الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرون أمنيا ،بطلبات لجوء في ألمانيا.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الصادرة اليوم السبت، استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي يصنف نحو 1560 رجلا وامرأة على أنهم "خطيرون" أو "أشخاص ذوي صلة" بأوساط متطرفة.

وبحسب البيانات، فإن 362 شخصا منهم تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا.

وأوضحت الحكومة أن هذا العدد المرتفع "يعود إلى حركات الهجرة في سياق الحرب في سوريا والعراق".

وجاء في الرد أن الحكومة الاتحادية والولايات تحاول حاليا ترحيل الخطيرين أمنيا على نحو أسرع.

ومنذ هجوم الدهس الإرهابي في برلين في ديسمبر عام 2016، أصدر وزراء الداخلية في الولايات -بحسب التقرير- أوامر بالترحيل الفوري في 13 حالة، اضطر عشر منها حتى الآن إلى مغادرة البلاد.

ويسمح لوزراء الداخلية في الولايات بإصدار مثل هذه الأوامر لدرء خطر جسيم على أمن البلاد.