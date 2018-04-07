من هو الصحفي الفلسطيني الذي قتلته إسرائيل؟

القاهرة- (مصراوي):

توفي الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى، فجر اليوم السبت، متأثرًا بجراح أُصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت قُرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن الصحفي مرتجى، 30 عامًا، كان يحمل الكاميرا ويرتدي درعًا واقية كُتب عليها بالإنجليزية "صحافة" حينما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه، أثناء تصويره المتظاهرين قرب السياج الأمني شرقي خان يونس، فأُصيب في منطقة البطن.

خضع مرتجى لعملية جراحية استمرت عدة ساعات، إلا أن الأطباء لم يتمكّنوا من إنقاذ حياته.

من هو ياسر مُرتجي؟

- وُلِد عام 1988، وتخرّج في مدرسة الكرمل الثانوية للبنين، غرب غزة، عام 2005.

- متزوج ولديه طفل واحد يُدعى عبدالرحمن.

- كان يعمل مصورًا ومنتجًا تليفزيونيًا.

- أحد مؤسسي شركة "عين ميديا" للإنتاج الفني والإعلامي، التي بدأت أعمالها منذ 31 يناير 2012.

- شارك في صناعة مجموعة من الأفلام الوثائقية التي بُثت عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية عن الأوضاع في قطاع غزة.

- يُعرف بدماثة خلقه وتواضعه وحرصه على أداء واجبه الصحفي في مواجهة أي مخاطر، بشهادة أصدقائه في الوسط.

- يهوى السباحة والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والعلاقات العامة، وفق حسابه على موقع "لينكد إن".

- كان يحلم بتصوير قطاع غزة من الجو عبر الطائرة، فهو لم يُغادر القطاع أبدًا.