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روسيا تطلب لقاء وزير الخارجية البريطاني لمناقشة قضية سكريبال

01:46 م السبت 07 أبريل 2018
روسيا تطلب لقاء وزير الخارجية البريطاني لمناقشة قضية سكريبال

سكريبال

موسكو (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم السبت أن السفارة الروسية في لندن أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية؛ لعقد اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون؛ لمناقشة قضية سيرجي سكريبال.

وأوضحت (سبوتنيك) أن السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفينكو أرسل إلى وزير الخارجية البريطاني مذكرة لعقد اجتماع بين الجانبين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية ككل، والتحقيق في حادث "سالزبوري".

هذا المحتوى من

Asha
موسكو روسيا وزير الخارجية البريطاني سكريبال

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