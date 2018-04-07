صحفيون ينعون الصحفي الفلسطيني ياسر المرتجى بعد وفاته

(بي بي سي):

نعى صحفيون وأصدقاء للمصور الصحفي الفلسطيني ياسر المرتجى، 30 عاما، الذي توفي اليوم متاثرا بجراح أصيب بها جراء طلقة نارية أثناء تغطيته أمس التظاهرات في قطاع غزة ضد إسرائيل، ليرتفع عدد القتلى بين الفلسطينيين منذ الجمعة الماضي إلى 29.

واخترقت الرصاصة بطن مرتجى على الرغم من ارتدائه سترة واقية من الرصاص مكتوبا عليها صحافة باللغة الإنجليزية أو Press.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة على اتهامات فلسطينية لأحد القناصة الإسرائيليين بالتسبب في مقتل الصحفي الفلسطيني.

وتنشر إسرائيل قناصة في أماكن مرتفعة على السياج الحدودي مع قطاع غزة منذ بدء التظاهرات في 30 مارس/آذار.

وشيع فلسطينيون اليوم جنازات القتلى الذين سقطوا أمس خلال تظاهرات المسيرة التي سمونها "العودة الكبرى" على حدود قطاع غزة مع اسرائيل.

وبلغ عدد قتلى أمس عشرة أشخاص فيما تجاوز عدد المصابين ألفا وثلاثمائة إصابة ثلاثة وثلاثين منهم حرجة.