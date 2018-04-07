بن سلمان: الإخوان يريدون تحويل أوروبا إلى "قارة إخوانية"

القاهرة- (مصراوي)

أكّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الخطر من جماعة الإخوان المسلمين أكبر مما تمثله أي تنظيمات متطرفة أخرى، مُشيرًا إلى أن هدفهم الرئيسي هو تحويل أوروبا إلى ما أطلق عليه "قارة إخوانية".

وقال بن سلمان، في حوار مُطوّل مع مجلة "تايم" الأمريكية، إن "جماعة الإخوان المسلمين خطيرة جدًا ومصنّفة في السعودية ومصر والإمارات وغيرها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على أنها جماعة إرهابية".

واعتبر بن سلمان أن مُعظم الإرهابيين ينتمون في الأصل للإخوان المُسلمين، قائلًا "المرء لا يتحوّل فجأة من شخص عادي إلى إرهابي؛ بل يتحوّل من شخص عادي إلى محافظ قليلًا ومن ثم إلى متطرّف قليلًا ويزداد تطرفًا وتطرفًا حتى يصبح جاهزًا لأن يكون إرهابيًا".

وتابع: "تعدّ شبكة الإخوان المسلمين جزءًا من هذه الحركة. فلو نظرت إلى أسامة بن لادن، فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين، ولو نظرت للبغدادي في تنظيم الدولة الإسلامية، فستجد أنه أيضًا كان من الإخوان المسلمين. في الواقع؛ لو نظرت إلى أي إرهابي، فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين".

وأوضح ولي العهد أن الإخوان المسلمين يهدفون إلى جعل المجتمعات الإسلامية في أوروبا متطرفة.

وقال "(الإخوان) يأملون بأن تصبح أوروبا قارةً إخوانية بعد 30 عامًا، وهم يريدون أن يتحكموا بالمسلمين في أوروبا، من خلال استخدام جماعة الإخوان المسلمين. وهذا سيشكّل خطرًا أكبر بكثير من الحرب الباردة ومن تنظيم داعش ومن القاعدة ومن أي أمر شهدناه خلال آخر مائة عام من التاريخ".