العراق يحبط مخططا داعشيا للهجوم على البلدة القديمة في الموصل

الموصل- (د ب أ):

كشفت الشرطة العراقية ، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على خلية داعشية خططت للهجوم على البلدة القديمة في الموصل، 400 كم شمال بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري اليوم إن "القوات الأمنية الاتحادية في قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على خلية داعشية خططت لشن هجوم على القوات التي تمسك الأرض في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأوضح الجبوري أنه" تم إلقاء القبض على الخلية المكونة من 14 عنصرا بحوزتهم أسلحة واعتدة خفيفة وكاتمة للصوت في انفاق داعش في منطقتي الميدان والشعارين وسط الموصل".

وأشار إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش النائمة تنشط بين فترة ، وأخرى وتنفذ عمليات ضد القوات الأمنية العراقية على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في شهر ديسمبر القضاء على تنظيم داعش عسكريا.