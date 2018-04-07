بوجديمون يصل لموقع المؤتمر الصحفي الذي يعتزم عقده في برلين

برلين- (د ب أ):

وصل رئيس كتالونيا السابق، كارلس بوجديمون، إلى الموقع الذي يعقد فيه المؤتمر الصحفي ببرلين اليوم السبت.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يشق طريقه للوصول إلى المنصة بالقاعة المكتظة لعقد المؤتمر الصحفي في مقاطعة كرويتسبرج في برلين .

وتجمع أنصار بوجديمون في العاصمة الألمانية وسط حشد من الصحفيين بانتظار مؤتمر صحفي للزعيم الانفصالي بعد يوم من الإفراج عنه بكفالة من سجن ألماني.

حمل بعد أنصاره لافتات تقول "الحرية للسجناء السياسيين". وكان عليها صور لجوردي سانشيز وجوردي كويكسارت وهما زعيمان انفصاليان كتالونيان سجنا في إسبانيا العام الماضي وسط جهود لإقامة دولة كتالونية.

وبناء على مذكرة اعتقال أوروبية صدرت في مدريد، ألقت السلطات الألمانية القبض على بوجديمون، 55 عامًا، لدى دخوله البلاد قادمًا من الدنمارك في 25 مارس الماضي، بينما كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا، حيث كان يعيش في المنفى.

وتطالب المذكرة بتسليمه للسلطات الإسبانية لاتهامات له بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة خلال الاستفتاء الذي أجرى العام الماضي بشأن انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وقالت محكمة إقليمية ألمانية أمس الأول الخميس إنه يمكن إطلاق سراح بوجديمون بكفالة في انتظار البت في تسليمه إلى إسبانيا.

ومن بين شروط الإفراج عنه إجراءات متابعة أسبوعية مع الشرطة المحلية وعدم تمكينه من مغادرة البلاد.

وأضافت المحكمة الألمانية أن تسليم بوجديمون غير مسموح به على أساس تهمة التمرد، لأن تهمة الخيانة الألمانية المماثلة لها تنص على أن المدعى عليه قد ارتكب أعمال عنف.

وأضافت أن التسليم مسموح من الناحية النظرية على أساس تهمة إساءة استخدام الأموال العامة، لكن لا يزال يتعين اتخاذ قرار في هذا الصدد.

وردا على ذلك، تدرس المحكمة العليا في إسبانيا الاستئناف لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج لإصدار حكم ابتدائي في القضية، حسبما قال متحدث باسم المحكمة العليا في مدريد اليوم الجمعة.