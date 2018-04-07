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نبيل شعث: مصر الشريك الوحيد القادر على تحقيق المصالحة الفلسطينية

11:57 ص السبت 07 أبريل 2018
نبيل شعث: مصر الشريك الوحيد القادر على تحقيق المصالحة الفلسطينية

الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني

رام الله (أ ش أ)

أكد الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية، أن مصر الشريك الوحيد الذي يستطيع المضي قدما نحو المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال شعث ـ في تصريح لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية السبت ـ إن مصر الوحيدة التي تستطيع المساهمة في تحقيق الوحدة الفلسطينية، لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين، مضيفا في الوقت نفسه أن العالم الآن يتغير وسيصبح متعدد الأقطاب لذا علينا الصمود والصبر والتوحد ،مشيرا إلى انه يمكن في السنوات المقبلة الذهاب إلى مفاوضات متعددة الأطراف.

وتابع شعث قائلا:- إن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت أخطاء كثيرة خلال الفترة الماضية وأصبحت الآن لا تهيمن على العالم في حين أصبح لروسيا والصين وأوروبا دور هام في القضايا الدولية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية على اتصال مباشر ومكثف مع مختلف الأطراف الدولية وجميعها يتفق بأن الولايات المتحدة أصبحت وسيطا غير نزيه.

هذا المحتوى من

Asha
نبيل شعث المصالحة الفلسطينية فلسطين حماس فتح الولايات المتحدة الأمريكية

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