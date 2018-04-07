مطربان عربيان يؤجلان حفلهما في بيت لحم احتراما لشهداء غزة

القاهرة (أ ش أ)

أعلن المطرب الأردني من أصل فلسطيني طوني قطان ونجم برنامج اراب ايدول يعقوب شاهين عن تأجيل حفلهما الذي كان مقرراً اقامته غدا الأحد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وذلك احتراماً لأرواح الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة خلال الجمعتين السابقتين.

وقال قطان ، في بيان صحفي السبت: "جمهوري العزيز في فلسطين الحبيبة، أود اعلامكم بأنه وبالاتفاق بيني وبين المنظمين لحفلي في بيت لحم غدا قررنا تأجيل الحفل حتى اشعار اخر ، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في فلسطين واكراماً لأرواح شهدائنا، رحم الله شهداء الوطن".

وكذلك أعلن نجم اراب ايدول المغني الفلسطيني يعقوب شاهين تأجيل الحفل، وقال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اليوم، "جمهوري الغالي في فلسطين، في خضم استمرار سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى للأسبوع الثاني على التوالي، لا يسعني إلا أن أقف احتراماً لهم وأعلن لكم عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً تنظيمه في مدينة بيت لحم غدا الاحد ".

وحسبما أفاد المنظمون، فإن الحفل المشترك بين قطان وشاهين والذي كان من المقرر اقامته غدا حقق مبيعات كبيرة ونفدت معظم التذاكر، قبل الاعلان عن تأجيل الحفل.