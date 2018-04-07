 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

يوم اليتيم سد النهضة الحوت الأزرق أحمد خالد توفيق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مطربان عربيان يؤجلان حفلهما في بيت لحم احتراما لشهداء غزة

11:56 ص السبت 07 أبريل 2018
مطربان عربيان يؤجلان حفلهما في بيت لحم احتراما لشهداء غزة

القاهرة (أ ش أ)

أعلن المطرب الأردني من أصل فلسطيني طوني قطان ونجم برنامج اراب ايدول يعقوب شاهين عن تأجيل حفلهما الذي كان مقرراً اقامته غدا الأحد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وذلك احتراماً لأرواح الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة خلال الجمعتين السابقتين.

وقال قطان ، في بيان صحفي السبت: "جمهوري العزيز في فلسطين الحبيبة، أود اعلامكم بأنه وبالاتفاق بيني وبين المنظمين لحفلي في بيت لحم غدا قررنا تأجيل الحفل حتى اشعار اخر ، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في فلسطين واكراماً لأرواح شهدائنا، رحم الله شهداء الوطن".

وكذلك أعلن نجم اراب ايدول المغني الفلسطيني يعقوب شاهين تأجيل الحفل، وقال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اليوم، "جمهوري الغالي في فلسطين، في خضم استمرار سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى للأسبوع الثاني على التوالي، لا يسعني إلا أن أقف احتراماً لهم وأعلن لكم عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً تنظيمه في مدينة بيت لحم غدا الاحد ".

وحسبما أفاد المنظمون، فإن الحفل المشترك بين قطان وشاهين والذي كان من المقرر اقامته غدا حقق مبيعات كبيرة ونفدت معظم التذاكر، قبل الاعلان عن تأجيل الحفل.

هذا المحتوى من

بيت لحم شهداء غزة طوني قطان يعقوب شاهين

الخبر التالى:

نبيل شعث: مصر الشريك الوحيد القادر على تحقيق المصالحة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان